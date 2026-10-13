Trabzon'da başlayan gönül bağı Almanya'da da devam etti. Trabzon'da yaşayan 2 çocuk sahibi Murat ve Pınar Rakan çifti, anneleri denizde boğulan ve babaları Almanya'da olduğu için zor günler geçiren 4 Afgan kardeşe koruyucu aile olmuştu.

SEVGİ VE ŞEFKATLE YAKLAŞTILAR Sabah'ın haberine göre, Trabzon'da yaşayan, iki çocuk sahibi Murat Rakan ve eşi Pınar Rakan geçen yıl Ağustos ayında anneleri denizde boğularak ölen Afganistan uyruklu dört kardeşe koruyucu aile olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Murat Rakan ile Farabi Hastanesi'nde çalışan eşi Pınar Rakan, anneleri ölen babaları ise Almanya'da çalışan Afganistan uyruklu Sedef (16), Seher (14), Serhat (11) ve Sonya Nazari'ye (7) evlerinin kapılarını açtılar. Kendilerinin de 12 yaşında Alperen ve 9 yaşında Aybüke isminde iki çocuğu olan Rakan ailesi, zorlu günlerinde kardeşlerin yanında oldular, onlara sevgi ve şefkatle yaklaştılar.

Yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşayan aileler, hasret giderdi. Trabzon'da başlayan gönül bağı, binlerce kilometre uzakta da devam etti. Çocukların zor günlerinde yanlarında olan Rakan çifti, onları unutmadıklarını göstererek verdikleri sözü yerine getirdi. Annelerini kaybeden 4 kardeşin hayatına dokunan Rakan ailesinin bu anlamlı ziyareti, sevginin ve dayanışmanın mesafelerle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

"DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI"

Rakan ailesinin Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 4 kardeş ve babalarına gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Murat ve Pınar Rakan çiftini karşılarında gören çocuklar büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, iki aile hafta sonunu birlikte geçirdi.

"ONLARIN BİZİ ZİYARET ETMEK İÇİN BURAYA GELMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Afganistanlı baba Saber Nazari, çocuklarına zor günlerinde sahip çıkan Rakan ailesine minnettar olduğunu belirterek, "Eşim Frozan Nazari hayatını kaybettiğinde ben Almanya'daydım. Çocuklarıma aile olan Rakan ailesine çok müteşekkirim. Çocuklarımı Türkiye'den aldıktan sonra Almanya'ya geldik. Ancak hem rahmetli eşimin mezarının Türkiye'de olması hem de çocuklarımın Rakan ailesiyle kurduğu güçlü bağ nedeniyle artık bir yanımız hep Türkiye'de olacak. Onların bizi ziyaret etmek için buraya gelmesi bizi çok mutlu etti. Artık ömür boyu bir aileyiz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"ALMANYA'YA GİDEREK ONLARA YENİDEN KAVUŞTUK"

Pınar Rakan ise çocukları tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Çocukları çok özlemiştim. Eşim ve iki çocuğumla Almanya'ya giderek onlara yeniden kavuştuk. Ağustos 2025'te kurulan bu sevgi bağı, her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Bundan sonra da her fırsatta yanlarına geleceğiz inşallah" diye konuştu.

"KARŞIMIZDA GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Nazari ailesinin büyük kızı Sedef Nazari de Rakan ailesini karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Murat abi, Pınar abla ve iki kardeşimizi karşımızda görünce çok mutlu oldum. Onlarla hasret giderdik. Keşke burada kalsalar. Onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.