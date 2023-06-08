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Mert Ramazan Demir'i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit'in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey...

Mert Ramazan Demir'in yıllar önceki hali, hayranlarını şoke etti. Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile birlikte başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, sosyal medyada da büyük hayran kitlesine ulaştı. Dizide Ferit karakterine hayat veren ünlü oyuncu, yıllar içerisinde büyük değişime uğradı. İşte, Yalı Çapkını Ferit'in eski halinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.06.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 16:39
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Mert Ramazan Demir’i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit’in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey...

Yalı Çapkını Ferit meğer bambaşka biriymiş...Yıllar önceki hali sosyal medyada gündem oldu. Fenomen dizi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir'in eski hali hayranları tarafından merak ediliyordu. İşte, ünlü oyuncunun büyük değişimi...

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Mert Ramazan Demir’i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit’in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey...

Yalı Çapkını dizisinin Seyran ve Ferit karakterleri milyonların gönlüne taht kurdu. İki başarılı oyuncu sık sık gündeme geliyor. Mert Ramazan Demir oyunculuğu ve sempatik tavırları kadar, kaşlarıyla da gündem oluyor. Geniş hayran kitlesine ulaşan Demir'in eski hali sevenleri tarafından oldukça merak edildi.

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Mert Ramazan Demir’i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit’in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey...

MEĞER O DİZİDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ!

Özel hayatıyla da merak edilmeye başlanan oyuncunun daha önce Muhteşem Yüzyıl ve birkaç dizide figuranlık yaptığı ortaya çıktı.

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Mert Ramazan Demir’i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit’in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey...

Yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncunun eski halini görenler inanamadı. Hayranları eski hali için 'Bu sen değilsin' yorumlarında bulundu.

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Mert Ramazan Demir’i bir de böyle görün! Yalı Çapkını Ferit’in eski hali ortaya çıktı! Değişmeyen tek şey...

Uzun saçlı haliyle de gündeme bomba gibi düşen Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğrattı.