16 Aralık 2021, Perşembe
Meral Akşener'in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber'e konuştu: Benimle alay etti resmen!
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti. Bu sırada Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ve CHP ile kurduğu ittifaka eleştirilerde bulundu. İşte o sözlerin ardından Akşener engelli vatandaşı rencide edici ifadeler kullandı. Aşçı, yaşadığı o anları A Haber'e anlattı.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 20:20
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