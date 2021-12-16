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Meral Akşener'in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber'e konuştu: Benimle alay etti resmen!

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti. Bu sırada Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ve CHP ile kurduğu ittifaka eleştirilerde bulundu. İşte o sözlerin ardından Akşener engelli vatandaşı rencide edici ifadeler kullandı. Aşçı, yaşadığı o anları A Haber'e anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 20:20
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Meral Akşener’in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber’e konuştu: Benimle alay etti resmen!

İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta kendisine "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor." eleştirisi yapan engelli vatandaş Erdoğan Aşçı'ya verdiği yanıt sosyal medyada tepki toplamıştı.

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Meral Akşener’in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber’e konuştu: Benimle alay etti resmen!

Yüzde 80 engelli vatandaş Aşçı, Akşener ile yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

HABERİN VİDEOSU

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Meral Akşener’in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber’e konuştu: Benimle alay etti resmen!

"AKŞENER ALAY ETTİ"

Aşçı, devletin kendisine verdiği destekleri Akşener'e anlattığını ve 650 lira aylık destek aldığını onun dışında da devleti her konuda yardımlarını yaptığını söylemesi üzerine Akşener'in kendisine alaycı bir tutumla yaklaştığını söyledi.

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Meral Akşener’in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber’e konuştu: Benimle alay etti resmen!

"BENİMLE ALAY ETTİ"

Aşçı şu ifadeleri kullandı: "(Akşener) Bana 650 lirayla harika bir hayat yaşamaya devam et, diyerek alay edip çekip gitti. Genel başkan olarak sağlık sıhhatimi sormasını beklerdim. O ise benimle alay etti." dedi.

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Meral Akşener’in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber’e konuştu: Benimle alay etti resmen!

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Höksun ilçesinde esnafı ziyaret etti.

ENGELLİ VATANDAŞ VE AKŞENER ARASINDA YAŞANAN O DİYALOG - VİDEO