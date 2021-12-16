Meral Akşener’in rencide ettiği engelli vatandaş A Haber’e konuştu: Benimle alay etti resmen!

"AKŞENER ALAY ETTİ"

Aşçı, devletin kendisine verdiği destekleri Akşener'e anlattığını ve 650 lira aylık destek aldığını onun dışında da devleti her konuda yardımlarını yaptığını söylemesi üzerine Akşener'in kendisine alaycı bir tutumla yaklaştığını söyledi.