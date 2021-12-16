16 Aralık 2021, Perşembe
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın beklediği 2022 yılı asgari ücret zammını duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, yeni asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama toplum nazarında büyük memnuniyetle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücret müjdesinin ardından Twitter'da 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirveye çıktı. Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 23:34
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