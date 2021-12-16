Son dakika: Başkan Erdoğan’ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından ’Teşekkürler Erdoğan’ etiketi zirvede

Milyonlar 2022 asgari ücret zammına kilitlenmişti. Beklenen haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 2 bin 253 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

SON 50 YILIN REKORU!

Asgari ücret son 50 yılın en büyük oranını gördü. Rekor bir artışla bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranda yükseldi. Başkan Erdoğan "Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.