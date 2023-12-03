03 Aralık 2023, Pazar
Meral Akşener'in geçmişi ve İYİ Parti arasındaki bağ! Yıllar geçse de isim ve yöntem değişmiyor
CHP ve İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi kazan kaynamaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP ve İYİ Parti'deki parasal ilişkiler, taciz suçlamaları, kaybolan paralarla ilgili iddiaların hiç bitmediğine dikkat çekerek "Doğrusu bu konuda İyi Parti birinciliği kimselere kaptırmış değil. Bu partinin 132 milyonunun kayıp olduğunu bizzat partinin eski Mali İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır açıkladı. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener de buna cevap vereyim derken, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını deşifre etti." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.12.2023 09:17
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