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Haberler Galeri Meral Akşener'den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak

Meral Akşener'den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan koalisyonda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumaya çalışırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise at pazarlığında el yükseltmeye devam ediyor. İYİ Parti cephesinde Akşener'in gelecek haftadan itibaren partisinin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.09.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 13:54
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Meral Akşener’den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyice köşeye sıkıştıracak

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında köprüler yıkıldı. İki partinin yöneticileri de vekilleri de birbirine savaş açtı. Seçimden günler sonra partisinin kurultayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır" çıkışı yapmıştı. Seçimlerden sonra 8'li koalisyon nedeniyle krizin yaşandığı ve Meral Akşener'in suçlandığı partide, yerel seçimlere tek başına girileceği vurgusu yapıldı.

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Meral Akşener’den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyice köşeye sıkıştıracak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek hafta partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak.

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Meral Akşener’den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyice köşeye sıkıştıracak

Edinilen bilgiye göre, Akşener'in, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi

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Meral Akşener’den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyice köşeye sıkıştıracak

kşener, yeni yasama dönemiyle 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında teşkilat bazında başlattığı il gezilerine ağırlık verecek.

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Meral Akşener’den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyice köşeye sıkıştıracak

Partisinin belediye başkan adaylarını bu il gezilerinde açıklayacak Akşener, gelecek hafta süreci başlatacak.