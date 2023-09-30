Meral Akşener’den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyice köşeye sıkıştıracak

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında köprüler yıkıldı. İki partinin yöneticileri de vekilleri de birbirine savaş açtı. Seçimden günler sonra partisinin kurultayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır" çıkışı yapmıştı. Seçimlerden sonra 8'li koalisyon nedeniyle krizin yaşandığı ve Meral Akşener'in suçlandığı partide, yerel seçimlere tek başına girileceği vurgusu yapıldı.