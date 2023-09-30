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Meral Akşener'den at pazarlığında yeni hamle! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştıracak
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan koalisyonda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumaya çalışırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise at pazarlığında el yükseltmeye devam ediyor. İYİ Parti cephesinde Akşener'in gelecek haftadan itibaren partisinin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 13:54Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 13:54