Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

Binlerce öğrenci, 2 ve 4 yıllık ön lisans ile lisans bölümlerini kazanmanın heyecanını yaşıyor ve üniversitelerin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bugün (1 Eylül) sona eren kayıt işlemleriyle birlikte, üniversitelerin akademik takvimi öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler, yurt ve ev gibi barınma ihtiyaçları için hazırlıklara başladılar. Üniversitelerin açılmasından önce hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar ise "Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler!