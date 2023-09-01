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Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

Binlerce öğrenci, 2 ve 4 yıllık ön lisans ile lisans bölümlerini kazanmanın heyecanını yaşıyor ve üniversitelerin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bugün (1 Eylül) sona eren kayıt işlemleriyle birlikte, üniversitelerin akademik takvimi öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler, yurt ve ev gibi barınma ihtiyaçları için hazırlıklara başladılar. Üniversitelerin açılmasından önce hazırlıklarını tamamlamak isteyen adaylar ise "Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 22:13
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Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran adaylar ve ara sınıfta eğitimlerine devam eden öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini büyük bir merakla bekliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin etkisiyle bazı bölümler eğitimlerine uzaktan devam etmişti. KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, son olarak 1 Eylül tarihinde üniversite kayıtlarını tamamladılar. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? (2023-2024)

Üniversiteler özerk yapıda olduğu için tek bir açılış tarihi bulunmuyor. Üniversitelerin açılış tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Birçok üniversite 2023-2024 akademik takvimini yeniden güncelledi.

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Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

Öğrenciler eğitim aldıkları üniversitelerin resmi internet sayfasından güncel akademik takvimlere ulaşabilirler. Bazı üniversitelerden yapılan açıklamalar şu şekilde;

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Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Yapılan açıklamada "İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.

Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz."