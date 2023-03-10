Koalisyonlar Türkiye’nin kabusu oldu! İstikrarsızlık ve kaosun faturasını millet ödedi

6'lı koalisyonun kazanması durumunda 15 Mayıs'ta nasıl bir Türkiye'ye uyanacağımızın da ilk işaret fişeğiydi bu. 1 cumhurbaşkanı, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı, 6+1 farklı partiden kurulmuş olan bir bakanlar kurulu ile Türkiye'yi yönetmek mümkün mü? Yakın tarihimizde bunun çok acı tecrübeleri var. Şimdi hafızamızı tazeleyelim. Parlamenter sistemin kaçınılmaz bir sonucu olan koalisyonların Türkiye'de yarattığı istikrarsızlık ve kaosu hatırlayalım.