10 Mart 2023, Cuma
Koalisyonlar Türkiye'nin kabusu oldu! İstikrarsızlık ve kaosun faturasını millet ödedi
6'lı koalisyon yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Bu proje, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren 1961- 2002 arasında yıkılan 20 koalisyon hükümetini hatırlattı. Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kabusa döndü. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı. İstikrarsızlık ve kaosun faturasını ise millet ödedi.
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 08:36
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