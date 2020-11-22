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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Meraklı bekleyiş sürüyor! KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor? Meraklı bekleyiş sürüyor! KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?
KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? Sorusunun yanıtı son saatlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başvuru işlemleri 15-30 Eylül tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim sınavı yarın yurt genelinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların yanı sıra aileleri ve yakınları KPSS ortaöğretim sınav süresini araştırmaya başladı. İşte, KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?
Giriş Tarihi: 22.11.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 11:48
KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın devlet memuru olmak için ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020'de son oturum bugün tamamlanacak. 2020 KPSS ortaöğretim sınavına adaylar, AİS ekranı üzerinden sorguladıkları sınav giriş yerleri belgesi ile katılım sağlayacak. İşte, KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru işlemleri yapılan 2020 KPSS ortaöğretim için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan sınav, saat 10.15'te yurt genelinde gerçekleşecek. 130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınav belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.