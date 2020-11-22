Meraklı bekleyiş sürüyor! KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?

KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? Sorusunun yanıtı son saatlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başvuru işlemleri 15-30 Eylül tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim sınavı yarın yurt genelinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların yanı sıra aileleri ve yakınları KPSS ortaöğretim sınav süresini araştırmaya başladı. İşte, KPSS ortaöğretim sınav süresi ne kadar? 22 Kasım KPSS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?