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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul’un 39 ilçesi de kırmızıya döndü! En kötü dönem başladı... İstanbul’un 39 ilçesi de kırmızıya döndü! En kötü dönem başladı... Son dakika haberine göre; İlk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan beri bir günde en fazla ölüm gerçekleşti. Önceki gün ülke genelinde 141 kişi Kovid-19 nedeniyle can verdi. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un 39 ilçesi de kırmızıya döndü. Giriş Tarihi: 22.11.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 09:02
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana, bir günde en fazla ölüm gerçekleşti. 20 Kasım'da ülke genelinde 141 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Nisan ayının ilk üç haftalık döneminde adeta kabusu yaşayan Türkiye'de en kötü tablo oluştu. 1 Eylül-20 Kasım tarihleri arasındaki 81 günlük sürede 5 bin 717 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Vehamet tablosu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına yansırken, İstanbul'un 39 ilçesi de kırmızıya döndü.
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Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasını tespit edildiği günden bu yana 250 gün geride kaldı. Bu sürede ülke genelinde 16 milyon 937 bin 887 PCR testi yapılırken, 435 bin kişiye tanı konuldu.
Ülke genelinde 367 bin 592 hasta iyileşirken, 12 bin 84 kişi yaşamını yitirdi. Önceki gün ise salgının en şiddetli hissedildiği 11 Nisan'dan bile kötü tablo durum oluştu.
Uzmanlar önümüzdeki bir aylık dönemin çok zor geçeceği uyarısında bulundu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, rakamlar üzerinden Milliyet'e yaptğı açıklamada, şunları söyledi:
"20 Kasım itibariyle en kötü döneme girmiş durumdayız. 9-15 Kasım tarihleri arasında ülke genelindeki ölüm oranı Nisan'daki tabloyu geçmiş durumda. 250 günlük pandemi döneminde en yüksek ölüm oranı, 19 Nisan günü ortaya çıkmış, 127 vatandaşımız yaşamını yitirmişti.