İstanbul’un 39 ilçesi de kırmızıya döndü! En kötü dönem başladı...

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana, bir günde en fazla ölüm gerçekleşti. 20 Kasım'da ülke genelinde 141 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Nisan ayının ilk üç haftalık döneminde adeta kabusu yaşayan Türkiye'de en kötü tablo oluştu. 1 Eylül-20 Kasım tarihleri arasındaki 81 günlük sürede 5 bin 717 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Vehamet tablosu 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına yansırken, İstanbul'un 39 ilçesi de kırmızıya döndü.