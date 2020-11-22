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Haberler Galeri KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar Twitter'da yapılan KPSS yorumlarını gündemine aldı. Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek. KPSS sınavının sonlanmasının ardından adaylar, " KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 13:24
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KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS ortaöğretim başvurularını tamamlayan adaylar 22 Kasım'da ter döktüler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sınav yorumlarını sorgulamaya başladı. İşte, KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

KPSS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS sınavından çıkan adaylar, sınav soruları ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sınav hakkında yorumlara haberimizde yer verdik.

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KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

KPSS YORUMLARI

KPSS'de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler

Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar

KPSS'de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.

Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS

Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.

AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS

Kpss(ortaöğretim) abi Türkçe paragraf sorusu resmen bilmece gibiydi yani en son oran orantıya girdim çıkmadım.

Olasılık sorusu hatalı mıydı ben mi yapamadım #KPSS

Dağlık Karabağ sorusu ile gönlüme taht kurdun #ösymKardeşim bu Türkçe'deki şarkı sorusu neydi ya sanki matematik çözüyoruz. Yaz sil yaz sil zorla buldum cevaplar

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KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

SINAV BAŞLANGIÇ SAATİNİ SON GİRİŞ SAATİ ANLADI SALONA ALINMADI

Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran genç aday geç kalınca, görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı.

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KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim genel kültür ve genel yetenek sınavı için geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin gireceği sınav heyecanı Sivas'ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Okul kapılarının açılmasıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi.