KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...

KPSS YORUMLARI

KPSS'de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler

Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar

KPSS'de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.

Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS

Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.

AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS

Kpss(ortaöğretim) abi Türkçe paragraf sorusu resmen bilmece gibiydi yani en son oran orantıya girdim çıkmadım.

Olasılık sorusu hatalı mıydı ben mi yapamadım #KPSS

Dağlık Karabağ sorusu ile gönlüme taht kurdun #ösymKardeşim bu Türkçe'deki şarkı sorusu neydi ya sanki matematik çözüyoruz. Yaz sil yaz sil zorla buldum cevaplar