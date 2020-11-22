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KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...
KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar Twitter'da yapılan KPSS yorumlarını gündemine aldı. Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürecek. KPSS sınavının sonlanmasının ardından adaylar, " KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, KPSS sınav yorumları 2020: KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 22 Kasım...
Giriş Tarihi: 22.11.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 13:24
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