Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş yasakların ne zaman kalkacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında gözler yeni alınacak kararlara çevrildi. Her hafta toplanan Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Kısıtlamalar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için tarih...