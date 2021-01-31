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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Merakla bekleniyordu ipucu geldi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için tarih... "Merakla bekleniyordu ipucu geldi" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için tarih...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük koronavirüs vaka sayısında yaşanan azalma sorusunda bu sorununun yanıtını bekliyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih bekleniyor. Şimdi gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için tarih...
Giriş Tarihi: 31.01.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 16:33
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş yasakların ne zaman kalkacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama uygulamasının başlaması sonrasında gözler yeni alınacak kararlara çevrildi. Her hafta toplanan Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Kısıtlamalar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerle ilgili şu açıklamayı yaptı;Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte İlhan'ın açıklaması:
Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir.
Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.