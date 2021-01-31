Ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim süresinde ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz tablet desteğinde bulunuluyor. Bakan Selçuk, 500 bin tablet dağıtımında sona gelindiğini ve önümüzdeki aylarda 100 bin tablet dağıtımı yapılacağının müjdesini verdi. Öğrenciler ve veliler tablet başvurusu için araştırmalar yakından takip ediliyor. İşte, ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...