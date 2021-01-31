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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi... MEB tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...
Ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 bin tablet dağıtımında sona gelindiğini ve Şubat ayında 100 bin tablet dağıtımının başlayacağını açıkladı. Uzaktan eğitim süresince ücretsiz tablet dağıtımı hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...
Giriş Tarihi: 31.01.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 16:59
Ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim süresinde ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz tablet desteğinde bulunuluyor. Bakan Selçuk, 500 bin tablet dağıtımında sona gelindiğini ve önümüzdeki aylarda 100 bin tablet dağıtımı yapılacağının müjdesini verdi. Öğrenciler ve veliler tablet başvurusu için araştırmalar yakından takip ediliyor. İşte, ücretsiz 500 bin tablet başvuru nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet hediyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ücretsiz tablet dağıtımı sürecine yönelik son dakika açıklaması geldi. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, Ocak ayı bitmeden 500 bin ücretsiz tablet dağıtımının tamamlandığı bildirdi. Bakan Ziya Selçuk ayrıca, öğrencilere yönelik bir müjdeyi daha duyurdu.
YENİ ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI MÜJDESİ!
Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız." sözlerini kullandı.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı 100 binlik dağıtımda olan önceki süreçlerindeki nasıl bir yol izlendiyse benzer bir şekilde tablet dağıtımları söz konusu olacak. İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.
BEDAVA TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.