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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklamalar: Okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? 6,7. ve 9, 10. sınıflar... MEB son dakika açıklamalar: Okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? 6,7. ve 9, 10. sınıflar...
Okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler gözlerini kararların çıkacağı Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarına çevirdi. İşte, okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? 6,7. ve 9, 10. sınıflar...
Giriş Tarihi: 31.01.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 16:00
Okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde okullar uzaktan eğitimini sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Okulların açılması hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? 6,7. ve 9, 10. sınıflar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR 15 ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?
Vaka sayılarındaki büyük düşüşe ve aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 'Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?' sorusu gündemde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret ederken son durumu da değerlendirdi.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluşmuştu.
Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.