Okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde okullar uzaktan eğitimini sürdürüyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Okulların açılması hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, okullar 15 Mart'ta açılıyor mu? Hangi sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor? 6,7. ve 9, 10. sınıflar...