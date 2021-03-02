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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Merakla bekleniyordu! İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Detaylar... Merakla bekleniyordu! İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Detaylar...
İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri sonrasında normalleşme adımlarının atılacağı Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında bazı kısıtlamalar rafa kaldırıldı. Düşük ve orta riskli illerde açılmasına karar verilen mekanlar için sorgulamalar sürüyor. İşte, internet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Detaylar...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 16:17
İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, alınan kararları son dakika olarak açıklandı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı kaldırılırken, mekanlar için alınan kararlar yakından takip ediliyor. Hangi mekanların yeniden faaliyete geçtiği ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OYUN SALONLARI, PLAYSTATİON SALONLRI VE BİLARDO SALONLARI AÇILDI MI?
Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Toplantısı sonrasında internet kafeler, oyun salonları ve Playstation kafeler hakkında bir karar açıklanmadı.
RESTORAN, KAFE, YÜZME HAVUZU, HALI SAHALAR AÇILACAK!
Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterecek. Çok yüksek riskli illerde kapalı olacak. Düşük ve orta riskli illerde halı saha ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde kapalı kalacak.
DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER
"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."
DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli
ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli
YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli