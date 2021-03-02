İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, alınan kararları son dakika olarak açıklandı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı kaldırılırken, mekanlar için alınan kararlar yakından takip ediliyor. Hangi mekanların yeniden faaliyete geçtiği ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, İnternet kafe ve oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo salonları açık mı? Detaylar...