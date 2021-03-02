02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Kafeler kaça kadar açık olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran, çay bahçesi gibi işletmeler bugün yüzde 50 kapasiteyle açılarak müşterilerini kabul etti. Yeni kısıtlama kararlarına göre bu mekanlar belirli saatler aralığında hizmet verecek. Peki, bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 16:26
  • 1
  • 12
Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Kafe, lokanta ve çay bahçesi gibi mekanlar kaça kadar açık? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Salgının seyrine göre il bazında verilen yeni kararların ardından gözler kafe ve lokanta gibi yeme-içme mekanlarına çevrildi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve lokantaların çalışma saatleri konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

KAFE VE LOKANTALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

  • 3
  • 12
Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

  • 4
  • 12
Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

YENİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

Son tabloya göre illerin risk grupları şu şekilde:

  • 5
  • 12
Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ