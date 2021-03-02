Bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Kafeler kaça kadar açık olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran, çay bahçesi gibi işletmeler bugün yüzde 50 kapasiteyle açılarak müşterilerini kabul etti. Yeni kısıtlama kararlarına göre bu mekanlar belirli saatler aralığında hizmet verecek. Peki, bugün kafeler kaça kadar açık? 2 Mart Salı kafe, çay bahçesi, lokantalar saat kaçta kapanacak? İşte çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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