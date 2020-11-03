Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Merakla bekleniyor! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihi belli mi? Merakla bekleniyor! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihi belli mi?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihinin açıklanmasının ardından, öğrenciler yurt başvuruları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması sonrasında burs başvuru tarihi uzatıldı. Üniversite eğitimini sürdüren ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler yurt başvuru tarihini araştırıyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 03.11.2020 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 18:18
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi merak edilirken, burs ve yurt başvuruları hakkında detaylar sorgulanmaya devam ediyor. KYK burs ve kredi başvurularının ardından yurt başvuru tarihi merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS BAŞVURULARI UZALTILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Sevgili gençler, sizlerden gelen yoğun talep üzerine GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru süresini 8 Kasım'a kadar uzatıyoruz."
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasından sonra sonuçların önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.
KYK BURSU NE KADAR?
KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Konu ile açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.
KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.