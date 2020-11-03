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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA İzmir depreminin gönüllü kahramanları gündem oldu
İzmir depreminde oluşan enkazlar için yardıma koşan gönüllü kahramanlar gündem oldu. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılan fotoğraflar, İzmir depreminin gönüllü kahramanları olarak lanse edildi. İşte Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin gönüllü kahramanları.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 17:47
İzmir depreminde enkaz altında arama kurtarma yapan kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllü ekipler de destek veriyor. Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve farklı belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla çok sayıda gönüllü, ekiplere destek veriyor.
Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor.
GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN BAŞVURULARDA ARTIŞ VAR
Cuma 14.51'den beri yıkılan binalarda arama kurtarma yapan derneklerden ANDA Arama Kurtarma Derneği de bunlardan biri. ANDA Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, derneğin 2016'da kurulduğunu söyledi.
Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde faaliyetler gösterdiklerini aktaran Tosun, yaklaşık 2,5 yıl önce de arama kurtarma bölümünü hayata geçirdiklerini ifade etti.
Büyük afetlerde, depremlerde AFAD koordinesinde görev aldıklarını, İzmir'deki depremde de 120 personelle ilk günden bu yana sahada olduklarını dile getiren Tosun, şöyle konuştu: