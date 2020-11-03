İzmir depreminin gönüllü kahramanları gündem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve farklı belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla çok sayıda gönüllü, ekiplere destek veriyor.

Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor.