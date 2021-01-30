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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat çeken tarih: Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu... Dikkat çeken tarih: Yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu... Yasaklar ne zaman bitecek? Türkiye genelinde ilki aralık ayında uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının bu hafta dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.01.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 10:34
Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kısıtlamalar ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman sona erecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz belli olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayısının belirli bir sayının altına düşmesinin ardından kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, kısıtlamaların kademeli olarak kalkması için 15 Mart tarihi dikkat çekiyor. Salgının seyrine göre kısıtlamalar ile iligli karar verilecek. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?
29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.