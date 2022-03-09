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Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

Memur ve işçi yarın idari izinli mi? İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de idari izin oldu. İstanbul Valiliği, idari izinli olacak kişileri açıkladı. Peki, memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 13:42
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Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

Memur ve işçi yarın idari izinli mi? İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan kararlar duyuruldu. Okulların tatil edilmesinin ardından kamu çalışanlarının idari izinli olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

MEMUR VE İŞÇİ YARIN İDARİ İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

İSTANBUL KAR TEDBİRLERİ NELER?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

* 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

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Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.