Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!

Memur ve işçi yarın idari izinli mi? İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de idari izin oldu. İstanbul Valiliği, idari izinli olacak kişileri açıkladı. Peki, memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 13:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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