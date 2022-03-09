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İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile okullarda bu hafta kar tatili yapılacağı bildiridli. Bu gelişmelerin ardından gözler üniversitelere çevrildi. İstanbul'daki üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İşte haberin detayları...