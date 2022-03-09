09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile okullarda bu hafta kar tatili yapılacağı bildiridli. Bu gelişmelerin ardından gözler üniversitelere çevrildi. İstanbul'daki üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2022 13:31
  • 1
  • 12
İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul Valiliği taraıfndan üniversite tatili ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Kar tatili hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

İSTANBUL'DA YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Mart'a kadar üniversitelerin tatil edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

  • 3
  • 12
İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

İSTANBUL KAR TEDBİRLERİ NELER?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 4
  • 12
İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

* 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

  • 5
  • 12
İstanbul’da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.