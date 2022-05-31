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Haberler Galeri Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

Memur sakal bırakabilir mi? Kamur kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların sakal bırakabilmesinin serbest olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Kılık kıyafet yönetmeliği, memurlaron aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Peki, memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:47
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

Memur sakal bırakabilir mi? Memurun sakal uzatmasının serbest olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." ibaderesinin kaldırılıp kaldırılmadığın merak ediliyor. Peki, memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

MEMURUN SAKAL UZATMASI SERBEST Mİ?

Danıştay'ın, Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz" ibaresinin kaldırılmasına karar verdiği iddia edildi. Ancak, konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Resmi Gazete'de yeni kararın yayımlanması ile birlikte detaylar belli olacak.

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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

Madde 1 – Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Madde 2 – Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a. "Kurum ve Kuruluş" deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseseleri,

b. "Memur" deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları,

c. "Sözleşmeli Personel" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları,

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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?

d. "Geçici Görevli" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları,

e. "İşçi" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları, ifade eder.