31 Mayıs 2022, Salı
Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
Memur sakal bırakabilir mi? Kamur kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların sakal bırakabilmesinin serbest olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Kılık kıyafet yönetmeliği, memurlaron aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Peki, memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:47
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?
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Memur sakal bırakabilir mi? Kılık kıyafet yönetmeliği değişti mi? Memurun sakal uzatması serbest mi? Danıştay sakal kararı nedir?