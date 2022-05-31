DGS geç başvuru günü: 2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır?

DGS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Normal başvuru süresinde başvuru yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. DGS geç başvuru ücreti ve başvuru aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS geç başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS geç başvuru parası nereye yatırılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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