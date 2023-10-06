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Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek

Milyonlarca memur ve emeklisi için yapılacak zam oranı, ocak ayında netlik kazanacak. Yeni açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, 3 aylık maaş artış oranı ise belli oldu. Peki, şu an için belirlenen artış oranı ne, ocak ayı için öngörüler nasıl? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.10.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 10:23
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Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi.

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Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek

Böylece 3 aylık enflasyon verileri ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri için son 3 ayın verisi bekleniyor. Şu anda yapılan hesaplamalara göre enflasyon farkı yüzde 29,96.

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Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek

Ocak ayı zam oranı toplu sözleşmeden gelen haklarla birlikte yüzde 49,46 civarında olacak. Buna göre de en düşük memur maaşı 32 bin 906 TL civarına çıkacak. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuya dair A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek

Faruk Erdem'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:

3 aylık enflasyon belli oldu. Orada yüzde 25,11'lik bir enflasyon rakamı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zammı ifade ediyor memurlar içinde enflasyon farkını ifade ediyor.

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Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek

Orada da yüzde 18'li bir fark var. Toplamda yüzde 35,73 ulaşmış oldular. Ocak ayında öyle görünüyor ki hem emekliler için hem memurlar için yüzde 50'yi bulacak bir artış söz konusu olacak.