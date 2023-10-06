06 Ekim 2023, Cuma
Memur maaş artışı ne kadar olacak? Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek
Milyonlarca memur ve emeklisi için yapılacak zam oranı, ocak ayında netlik kazanacak. Yeni açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, 3 aylık maaş artış oranı ise belli oldu. Peki, şu an için belirlenen artış oranı ne, ocak ayı için öngörüler nasıl? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 06.10.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 10:23
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15