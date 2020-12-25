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Haberler Galeri Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasından adaylar gözlerini tercihlere çevirdi. 70 puan altı alan adaylar, "KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir?" sorusunun yanıtını araştırmayı sürüdüyor. İşte, KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 21:08
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Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci bekleniyor. Devlet bünyesinde görev almak isteyenler aldıkları puan neticesinde tercih işleminde bulunacak. Hal böyle olunca, "KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

KPSS 70 PUAN ALTI ALIM YAPAN YERLER

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim 70 puan altında atanan kadrolar ile ilgili detaylar şöyle;

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Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

KPSS 60,61,62,63,64,65 PUANLA NEREYE GİDİLİR?

Geçtiğimiz aylarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.

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Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

İŞKUR'DAN 60 PUAN DUYURUSU

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.

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Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...

Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerine şahsen başvurarak