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Memur alımı KPSS ortaöğretim: KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...
KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasından adaylar gözlerini tercihlere çevirdi. 70 puan altı alan adaylar, "KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir?" sorusunun yanıtını araştırmayı sürüdüyor. İşte, KPSS 75 puan altı alım yapan yerler...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 21:08
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