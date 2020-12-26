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Haberler Galeri MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

Son dakika... AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 5-6 Aralık'ta yapılması beklenen 2020-2021 AÖL 1. dönem sonu sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB, 2019-2 döneminde sınava girememiş yurtdışı ortadoğu programına kayıtlı öğrenciler için bu hafta sonu online sınav gerçekleştiriyor. Bu gelişmelerin ardından Türkiye programına kayıtlı öğrenciler yeni dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 09:12
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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

Son dakika... AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, yeni sınav tarihlerini merak ediyor. MEB'in yayımladığı duyuru ile 2019-2 döneminde sınava girmemiş yurtdışı ortadoğu (K.K.T.C. hariç) programına kayıtlı öğrencilere yönelik 26-27 Aralık'ta online sınav yapılacak. Bu gelişmelerin ardından yüz binlerce öğrenci yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

2020 AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

5-6 Aralık'ta yapılması planlanan 2020-2021 1. dönem AÖL sınavı kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Öğrenciler yeni sınav tarihini heyecanla bekliyor. Ancak sınavın ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

AÖL SINAVI ONLINE MI OLACAK?

Yeni sınav tarihleri belli olduğunda duyuru ile birlikte sınavın detayları da açıklanacak. Salgın sürecinde sınavın online yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama bulunmuyor.

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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

MED'DEN SON DAKİKA DUYURUSU

MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2019-2 döneminde sınava girememiş yurtdışı ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrencilerimizin dikkatine

2019-2. dönem sınavı 26-27/12/2020 tarihlerinde online 3 (üç) oturum olarak yapılacaktır.

öğrenciler şifre ve öğrenci numaraları ile sisteme girecekler ve öğrenci genel bilgileri alanında yer alan online sınav butonundan belirtilen tarih ve saatler içinde sınav olacaklardır."

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MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlkö��retim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,