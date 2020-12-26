MEB son dakika: AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Online...

Son dakika... AÖL sınavı ne zaman yapılacak? 5-6 Aralık'ta yapılması beklenen 2020-2021 AÖL 1. dönem sonu sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB, 2019-2 döneminde sınava girememiş yurtdışı ortadoğu programına kayıtlı öğrenciler için bu hafta sonu online sınav gerçekleştiriyor. Bu gelişmelerin ardından Türkiye programına kayıtlı öğrenciler yeni dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? 2020-2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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