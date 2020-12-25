KYK son dakika: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? T.C Kimlik numarası...

KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından kredi ve burs ödeme tarihleri merak ediliyor. Öğrenciler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler Ocak ayında başlayacak. İşte, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? T.C Kimlik numarası...