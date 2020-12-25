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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK son dakika: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? T.C Kimlik numarası... KYK son dakika: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? T.C Kimlik numarası...
KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından kredi ve burs ödeme tarihleri merak ediliyor. Öğrenciler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler Ocak ayında başlayacak. İşte, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? T.C Kimlik numarası...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 19:40
KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılına kısa süre kala öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklamayı bekliyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde burs ve kredi ödemelerinin yeni miktarını duyurdu. İşte, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK kredi ödeme tarihi belli oldu mu? T.C Kimlik numarası...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.
BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik.
2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, Yüksek Lisans'a 1100 TL, Doktora'da 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu.
Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz.' dedi.