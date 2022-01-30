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Mehmetçik'ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Yurt içi ve sınırlarımızdaki nöbetlerini sürdüren Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 39 dereceyi görmesine aldırış etmedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına indi.

Giriş Tarihi: 30.01.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 11:28
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Mehmetçik’ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına indi, Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece termometre sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi.

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Mehmetçik’ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, terörle mücadele zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ediyor.

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Mehmetçik’ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu

"Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere 172 terörist etkisiz hale getirildi.

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Mehmetçik’ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu

Bu dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi.

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Mehmetçik’ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu

Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirildi.