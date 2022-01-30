30 Ocak 2022, Pazar
Mehmetçik'ten eksi 39 derecede vatan nöbeti! Misolok buz tuttu
Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Yurt içi ve sınırlarımızdaki nöbetlerini sürdüren Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 39 dereceyi görmesine aldırış etmedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 derecenin altına indi.
Giriş Tarihi: 30.01.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 11:28
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