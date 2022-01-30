Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri *ARA-BUL-YOK ET* taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde "EREN KIŞ-17 (MUŞ- ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY" Operasyonu başlatıldı.