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Haberler Galeri Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor

Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı. Opersayonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 10:47
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri *ARA-BUL-YOK ET* taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde "EREN KIŞ-17 (MUŞ- ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY" Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.

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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor