30 Ocak 2022, Pazar
Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı. Opersayonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 10:47
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor
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Parola: Ara-Bul-Yok Et! Eren Kış-17 operasyonu başladı! 1071 personel görev alıyor