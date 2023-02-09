Deprem felaketinin boyutu havadan görüntülendi! Bölgedeki yıkım böyle yansıdı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, bölgede ağır hasara yol açtı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan deprem bölgelerinde yaşanan hasar havadan yapılan çekimle gözler önüne serildi. İşte o anlar...