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Haberler Galeri Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatı ile PKK'ya peş peşe ağır darbeler indirdi. Dağların temizlenmesiyle birlikte bölgede huzur ortamı oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanarak bölgede yeni üs bölgeleri oluşturuyor. Türk askeri 1860 rakımlı ve 3 metreyi bulan karda zorlu görevine amansızca devam ediyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 10:41
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Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Yıldırım Harekatı'nın en önemli askeri noktasını; sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılarak yapılan üs bölgeleri oluşturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

1860 rakımlı Gevanakurki üs bölgesi ise Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasında yer alıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede Mehmetçik, zor koşullarda görev yapıyor.

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Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

Yüksekova ilçesine 54 kilometre mesafedeki Şemdinli ile Çukurca arasında kalan ve Irak'ın kuzeyindeki sınır hattında konuşlu Dağlıca 4. Hudut Tabur Komutanlığı ve çevresindeki üs bölgelerinde görev yapan askerler, dondurucu soğuk ve metrelerce kara aldırış etmeden eller tetikte vatan nöbeti tutuyor.

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Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

Sarp kayalıklardan derin vadilerden oluştuğu için daha önce teröristlerin sızabildikleri Dağlıca bölgesi, son düzenlemelerden sonra artık daha güvenli. Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve kartal yuvası noktalara ise teknolojinin tüm imkanları kullanarak modüller üs bölgeleri ve kalekollar inşa edilmiş.

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Mehmetçik 1860 rakımda ve 3 metre karda görevine devam ediyor

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR
Bölgede 24 saat gözetleme yapan hudut kartalları da en ufak hareketliliği bile değerlendiriyor ve gerektiğinde son teknolojik silahlarla bölgeyi ateş altına alabiliyor. Gelebilecek saldırılara karşı modüler üs bölgelerinin tam bir koruma sağlaması nedeniyle kendisini güvende hisseden Mehmetçik ise teröristlere adeta göz açtırmıyor.