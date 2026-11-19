Bu paylaşımlardan haberdar olduğunu söyleyen Özbay, kendisini hareketin başkanı ya da lideri olarak görmediğini, yaşadıklarıyla bu durumun simgelerinden biri haline geldiğini belirtti.

"ŞARTLAR DÜZELSE BİLE EVDEN ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Günlük yaşamını ve "ev genci" kavramına bakışını anlatan Özbay, şunları söyledi: "Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum ne zaman gelirse genellikle gece 01.00'den sonra yatıyorum. Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum. Bence ev genci olmak biraz daha politik bir duruş, bir protesto gibi. Onların evde kalma nedenleriyle benimki tam olarak aynı değil. Ekonomi ve hayat şartları düzelse, insanlar daha anlayışlı olsa belki onlar dışarı çıkar. Ben ise şu saatten sonra şartlar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum. İlk başta ben de böyle düşünüyordum ancak zamanla bu durum değişti. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor."