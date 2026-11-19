Sosyal medyada “ev gençlerinin lideri” ilan edildi! Eve kapanan Barış Özbay konuştu: Umurumda değil
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" olarak gösterildi. Paylaşımların bilgisi ve onayı dışında yapıldığını belirten Özbay, kendisini lider olarak görmediğini söyledi. Gününün büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren genç, umurunda olmadığını şartlar düzelse bile evden çıkacağını düşünmediğini ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden Semra Özbay (52) ile oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.
DEPREMİN ARDINDAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI
Depremden sonra üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, gününün büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçirmeye başladı.
Yaklaşık üç ay hastanede tedavi gören Özbay, taburcu olduktan sonra yeniden evine döndü. Kendisine verilen ilaçları kullanmayı kabul etmeyen genç, evdeki yaşamını sürdürdü.
BİLGİSİ DIŞINDAKİ PAYLAŞIMLARLA GÜNDEME GELDİ
Özbay, hakkında yapılan haberlerin ardından sosyal medyada "ev genci" başlığıyla paylaşılan içeriklerde ve hazırlanan görsellerde hareketin lideri olarak gösterildi.
Bu paylaşımlardan haberdar olduğunu söyleyen Özbay, kendisini hareketin başkanı ya da lideri olarak görmediğini, yaşadıklarıyla bu durumun simgelerinden biri haline geldiğini belirtti.
"ŞARTLAR DÜZELSE BİLE EVDEN ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Günlük yaşamını ve "ev genci" kavramına bakışını anlatan Özbay, şunları söyledi: "Uyandığımda vakit geçirmek için bilgisayar oynuyorum, telefonuma bakıyorum. Arkadaşlarım geliyor, birlikte sohbet ediyoruz. Uykum ne zaman gelirse genellikle gece 01.00'den sonra yatıyorum. Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum. Bence ev genci olmak biraz daha politik bir duruş, bir protesto gibi. Onların evde kalma nedenleriyle benimki tam olarak aynı değil. Ekonomi ve hayat şartları düzelse, insanlar daha anlayışlı olsa belki onlar dışarı çıkar. Ben ise şu saatten sonra şartlar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum. İlk başta ben de böyle düşünüyordum ancak zamanla bu durum değişti. Onlar da uzun süre evde kalırsa benim gibi olabilirler. Yine de sürekli evde kalmaları mümkün değil, bir şekilde bu durumun çözülmesi gerekiyor."
"KENDİMİ HAREKETİN BAŞKANI YA DA LİDERİ OLARAK GÖRMÜYORUM"
Sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımları ve yorumları okuduğunu belirten Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimle ilgili paylaşımlara bakmak zevkli ve zaman geçirmek oluyor. Kendimle ilgili paylaşımları ve yorumları okuyorum. İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez. İnternette kendimi görünce hoşuma gidiyor. Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum."
"İŞVERENLERLE ANLAŞMAK ZORLAŞABİLİYOR"
Gençlerin evde kalma nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbay, ekonomik koşulların ve kuşaklar arasındaki anlaşmazlıkların etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti.