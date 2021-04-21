Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Vedat Bilgin kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Bu gelişmelerin ardından Vedat Bilgin'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte Vedat Bilgin hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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