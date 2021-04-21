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Haberler Galeri Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Vedat Bilgin kimdir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Bu gelişmelerin ardından Vedat Bilgin'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte Vedat Bilgin hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:43
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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirildi. Bu gelişmelerin ardından Bakan Vedat Bilgin'in hayat hikayesi konusunda araştırmalar hız kazandı. Vedat Bilgin'in biyografisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.