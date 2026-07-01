Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi: Kokainle cinsel istismar iddiası

KADINLARI ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE İLİŞKİYE YÖNLENDİRDİLER Bu kapsamda yeniden düzenlenen iddianamede yer alan ayrıntılar dikkat çekti. İddianamede, uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği iddia edildi. Örgüt üyelerinin, Ersoy'un nüfuzlu kişilerle bağlantılı olduğunu düşündükleri, bu nedenle çevrelerindeki kadınları sistematik şekilde Ersoy ile tanıştırdıkları, duygusal yakınlık kurmalarını sağladıkları ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdikleri öne sürüldü.

MAĞDURLARA KOKAİN TEMİN ETTİ Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi. Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.