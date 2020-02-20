Elazığ'daki deprem bölgesinde konteyner kentte son aşamaya geldi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, ayrıca, "Şimdiye kadar 60 günden önce yapılan yoktu. Bunlar da inşallah kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşı ağırlayacağımız mekanlar olacak. Özellikle sosyal donatılarıyla, çocuk parklarıyla, kitap kafeleriyle, güvenlikleriyle ve yaşam alanlarıyla örnek mekan olacak. Tabi bunlar kalıcı yerleşim yeri değil, vatandaşlarımızı inşallah orada misafir edeceğiz. Akabinde de kalıcı konutları bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Çok daha güzel mekanlarda vatandaşlarımız çok daha sağlıklı yerlerde korkmadan mekanlarına kavuşmuş olacaklar. Bu açıdan da biraz vatandaşımızdan fedakarlık ve sabır bekliyoruz. Ama şimdiye kadar dediğim gibi AKUT ve travmatik dönem atlatıldı" şeklinde konuştu.