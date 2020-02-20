Elazığ'daki deprem bölgesinde konteyner kentte son aşamaya geldi
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından geçici barınma merkezi olarak kurulmaya başlanan yaklaşık 5 bin ailenin kalacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi. Şu anda enerji ve güneş panellerinin bağlantısı yapılmaya başlanan konteyner kentlere ailelerin bir hafta içerisinde yerleştirilmesinin planlandığı bildirildi. Öte yandan Konteyner Kentteki çalışmaların sona gelindiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "AKUT, travmatik dönemi ve acil yapılması gerekenler dönemini hızlı bir şekilde atlattık. Artık konteynerler yapılıyor, şu anda 5 alan belirlendi çalışmalar devam ediyor. Bunlar bitmek üzere. 5 bine yakın konteyner alanı bir hafta içerisinde hizmete peyderpey açılmış ve vatandaş yerleşmiş olacak. 15 gün içerisinde konteyner yapılmış oluyor, bu da Türkiye'de bir ilktir." dedi.
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