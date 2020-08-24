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Pandemi döneminde geri dönmüşlerdi! CHP'li belediyeden büyük skandal!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle boş kalan sahillere caretta cerattalar yeniden yumurtlamaya başlamıştı. Koruma altındaki hayvanların yuvaları CHP'li belediye tarafından talan edildi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenledi.
Giriş Tarihi: 24.08.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 12:26
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