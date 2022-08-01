01 Ağustos 2022, Pazartesi
meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!
LGS 1. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Buna göre tercih yapan öğrencilerden yüzde 97'si istedikleri okula yerleşti. Şimdi ise sıra 2. nakil aşamasında. Peki,meb.gov.tr ile LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:54
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