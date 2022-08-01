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Haberler Galeri meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

LGS 1. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrencilerin büyük bir merakla beklediği LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Buna göre tercih yapan öğrencilerden yüzde 97'si istedikleri okula yerleşti. Şimdi ise sıra 2. nakil aşamasında. Peki,meb.gov.tr ile LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:54
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meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

meb.gov.tr ile LGS 2. tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB tarafından ilk tercihlerin tamamlanmasının ardından 1. nakil yerleştirmeleri için tercihler alındı. Bu kapsamda tercih yapan öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri liseye yerleşti. Liseye yerleşemeyen öğrenciler ise 2. nakil döneminde tercih yapacak. Peki, meb.gov.tr ile LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 1. nakil sonuçları 01 Ağustos'ta yani bugün erişime açıldı. LGS 1. nakil sonuçları, MEB'in meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.

SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayın...

SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için Tıklayın...

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meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.