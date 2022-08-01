meb.gov.tr: LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama! 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? MEB duyurdu!

meb.gov.tr ile LGS 2. tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB tarafından ilk tercihlerin tamamlanmasının ardından 1. nakil yerleştirmeleri için tercihler alındı. Bu kapsamda tercih yapan öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri liseye yerleşti. Liseye yerleşemeyen öğrenciler ise 2. nakil döneminde tercih yapacak. Peki, meb.gov.tr ile LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 LGS 2. tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte haberin detayları...