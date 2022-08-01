01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre, birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti. Şimdi ise sıra 2. nakil aşamasında. İkinci nakil döneminde tercih yapacak olan öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 09:59
  • 1
  • 11
LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS 3. tercihler ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında gerçekleştirilen öğrenci yerleştirmeleri devam ediyor. İlk tercihlerin ardından yerleştirmeye esas 1. nakil tercihleri alındı. Üçüncü tercih olarak ön plana çıkan 2. nakil dönemi ise bugün başladı. Peki, LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 11
LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.

SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayın...

SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için Tıklayın...

  • 4
  • 11
LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

  • 5
  • 11
LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.