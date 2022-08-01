LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Başvuru ekranı...

LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre, birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti. Şimdi ise sıra 2. nakil aşamasında. İkinci nakil döneminde tercih yapacak olan öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, LGS 3. tercih ne zaman, nasıl yapılır? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...