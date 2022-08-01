Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Ahmet Kıvırcık ise alt yapı ve üst yapının olamamasından bu durumların yaşandığını vurgulayarak, "Geçen sene bir anda geldi dedik ama bu sefer bu caddelere asfalt ata ata kaldırımlar kaldı 4 parmak. Bu asfaltları bu kadar yüksek tutup kaldırımları düşük tutuyorlar. Yükseltin bu kaldırımları 50 - 60 santimetre yapın. Diyorlar ki bodrum katı ruhsatı iptal ederim. Sen önce alt yapını yap sonra benim ruhsatıma gel. 1 değil, 2 değil, 3 değil yani. Ben bodrum kattayım iyi güzel de illa beni su basacak değil bana yoldan geliyor. Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır" ifadelerini kullandı.

