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Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Edirne'de aninden başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış sebebiyle iş yerlerini ve bazı evleri su basarken çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı. Evini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğulurken, vatandaşlar CHP'li Edirne Belediyesine isyan etti.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 09:58
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Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Edirne'de yaz ortasında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Şiddetini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı evleri su bastı.

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Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlar Edirne Belediyesine isyan etti

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Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Yapılan kazıların ardından sürekli asfalt atıldığını ve bu sebepten dolayı kaldırımların boyunun azaldığını belirten Suhey Tunçyürek, "3 senedir basmıyordu. Durumumuz iyi idi. Ama yol kazılıp tekrar üzerine defalarca asfalt atılınca yol yükseldi ve bu sefer kaldırımlar alçak kaldı. Bir anda Şükrüpaşa Mahallesinden 1. Murat'a doğru su gelince içeri doğru aktı su. Artık alt yapı mı, mazgallar mı, tıkanınca oradan oluk oluk buraya geliyor" dedi.

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Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler

Ahmet Kıvırcık ise alt yapı ve üst yapının olamamasından bu durumların yaşandığını vurgulayarak, "Geçen sene bir anda geldi dedik ama bu sefer bu caddelere asfalt ata ata kaldırımlar kaldı 4 parmak. Bu asfaltları bu kadar yüksek tutup kaldırımları düşük tutuyorlar. Yükseltin bu kaldırımları 50 - 60 santimetre yapın. Diyorlar ki bodrum katı ruhsatı iptal ederim. Sen önce alt yapını yap sonra benim ruhsatıma gel. 1 değil, 2 değil, 3 değil yani. Ben bodrum kattayım iyi güzel de illa beni su basacak değil bana yoldan geliyor. Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır" ifadelerini kullandı.