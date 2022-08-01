01 Ağustos 2022, Pazartesi
Edirne’yi yaz ortasında sel vurdu: Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğuldu! Edirne Belediyesine isyan ettiler
Edirne'de aninden başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış sebebiyle iş yerlerini ve bazı evleri su basarken çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı. Evini su basan yaşlı adam ve kızı gözyaşlarına boğulurken, vatandaşlar CHP'li Edirne Belediyesine isyan etti.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 09:58
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