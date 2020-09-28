HaberlerGalerimeb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 bursluluk sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler ve velileri sonuçların nereden, nasıl görüntüleneceğini araştırmaya başladılar. 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İOKBS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:19Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 09:24