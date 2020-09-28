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Haberler Galeri meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 bursluluk sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler ve velileri sonuçların nereden, nasıl görüntüleneceğini araştırmaya başladılar. 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İOKBS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 09:24
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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçlarını merak eden 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri konu ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Konu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama! 2020 MEB devlet bursu sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.