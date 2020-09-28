ANA SAYFA
İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri
Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? Binlerce öğrencinin katılım sağladığı 2020 İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri, sınavı kazanmak için kaç puan alınması gerektiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan kaç? İşte bilgiler...
Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 09:11
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12