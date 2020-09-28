28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? Binlerce öğrencinin katılım sağladığı 2020 İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler ile velileri, sınavı kazanmak için kaç puan alınması gerektiğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan kaç? İşte bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 09:11
  • 1
  • 12
İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül' de gerçekleştirilmişti. Sınav soru ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Bakanlığın takvimine göre, sonuçlar bugün erişime açılacak. Sınava katılan öğrenciler ile velileri, sınav puanları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puanı kaç? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

  • 3
  • 12
İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,

  • 4
  • 12
İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,

10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,

11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

  • 5
  • 12
İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 MEB İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf taban puan bilgileri

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.