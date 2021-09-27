meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencile 28 Eylül itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile öğrenme ekranı...