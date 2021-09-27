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Haberler Galeri meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile öğrenme ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021 22:48
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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Öğrencile 28 Eylül itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile öğrenme ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuçlar 28 Eylül'de erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

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meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,