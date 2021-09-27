27 Eylül 2021, Pazartesi
meb.gov.tr: İOKBS bursluluk sınavı sonuçları öğrenme ekranı! 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile sorgulama!
Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak. Peki, meb.gov.tr ile İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı T.C. ile öğrenme ekranı...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 22:48
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