MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları heyecanla araştırılıyor. Sınava katılan öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İOKBS'den kazandıkları puanları merak edenler sonuçlarını nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 22:58