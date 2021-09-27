MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 İOKBS sonuçları açıklandı mı?, sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. MEB tarafından sonuçlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...