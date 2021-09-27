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Haberler Galeri MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları heyecanla araştırılıyor. Sınava katılan öğrenciler ve velileri sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İOKBS'den kazandıkları puanları merak edenler sonuçlarını nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021 22:58
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MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 İOKBS sonuçları açıklandı mı?, sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve velileri heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. MEB tarafından sonuçlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, 28 Eylül Salı günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli değil. Sonuçlar, MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

İOKBS SONUÇLARI BU SAYAFADA OLACAK

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MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

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MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,