27 Eylül 2021, Pazartesi
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Artan vaka sayısı nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında yapılan açıklamalara kilitlendi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle mücadele ön plana çıkacak. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 18:22
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