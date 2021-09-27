27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Artan vaka sayısı nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında yapılan açıklamalara kilitlendi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle mücadele ön plana çıkacak. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021 18:22
  • 1
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

Son dakika... Yasaklar geri mi geldi? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak. Salgına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği Kabine Toplantısı'ndan kısıtlama kararı çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

YASAKLAR GERİ Mİ GELDİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Kovid-19 salgınında yeni tedbirler alınması beklenmiyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıklayacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 26 Eylül tarihli tabloya göre, son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 875 oldu.

  • 4
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 840 bin 404'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 198 bin 481 doz aşı uygulandı.

  • 5
  • 12
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.