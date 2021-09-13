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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

Son dakika... Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler yeni dönem eğitimlerine başladı. Alınan tedbirler kapsamında eğitimler yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, okulların ekim ayında kapanacağı iddia edildi. MEB Bakanı Özer konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Peki, okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 17:06
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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

Son dakika... Okullar kapanacak mı? Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler büyük sevinç yaşadı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasıyla milyonlarca öğrenci okul sıralarında yerlerini aldı. Son zamanlarda vaka sayılarının 20 binli rakamlar üzerinde seyretmesi ile okulların kapanacağı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik sorulara yanıt verdi. Peki, okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte son gelişmeler...

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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

EKİM AYINDA OKULLAR KAPANACAK MI?

Bir televizyon programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar kapanacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Ama eğitime ara verilmedi. O öğrencilerimiz için de dijital platformlarda eğitim devam ediyor.

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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir millî güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar, çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe, en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor." dedi.

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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.