MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı

EKİM AYINDA OKULLAR KAPANACAK MI?

Bir televizyon programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar kapanacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Ama eğitime ara verilmedi. O öğrencilerimiz için de dijital platformlarda eğitim devam ediyor.