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MEB son dakika açıklaması: Okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? Bakan Özer açıkladı
Son dakika... Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler yeni dönem eğitimlerine başladı. Alınan tedbirler kapsamında eğitimler yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, okulların ekim ayında kapanacağı iddia edildi. MEB Bakanı Özer konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Peki, okullar kapanacak mı? Ekim ayında yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte cevaplar...