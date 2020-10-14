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Haberler Galeri EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları, sınava katılan binlerce adayın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 89. dönem sınavının sonuç tarihi duyuruldu. Gözler EGM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 12:53
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EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınavına ait sorular ve cevaplar erişime açıldı. Sınav sorularını görüntüleyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü sonuçlar için tarih verdi. Peki, 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

89. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

89. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

65. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

65. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

89. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 06/11/2020 olarak duyuruldu.

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EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELER?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

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EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

● Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

● 18 yaşını doldurmuş olmak.