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EGM tarih verdi! 89. Özel Güvenlilk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları...
89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları, sınava katılan binlerce adayın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 89. dönem sınavının sonuç tarihi duyuruldu. Gözler EGM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 89. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:38Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 12:53