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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?
Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? 2020 1. dönem bekçilik sınavı 20 Ocak saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren bekçi adayları, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. Peki, bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi? İşte bekçilik sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:06
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