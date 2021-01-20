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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?

Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? 2020 1. dönem bekçilik sınavı 20 Ocak saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren bekçi adayları, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyor. Peki, bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi? İşte bekçilik sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:06
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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?

Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? 2020 1. dönem bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 1. dönem bekçilik sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırıyorlar. Polis Akademisi'nin yayımladığı duyuru ile birlikte adayların dikkat etmesi gerekenler konusunda detaylar belli oldu. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınavı için gerekli belgeler neler? Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? 2020 bekçilik sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?

BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, sınavda kalem silgi verilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?

BEKÇİLİK SINAVINDA İSTENEN BELGELER

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?

• Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

• Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

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Bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? Bekçilik sınavında istenen belgeler neler? Ehliyet, pasaport geçerli mi?

BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.