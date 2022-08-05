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Haberler Galeri meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen 3.250 bekçi alımında detaylar belli oldu. Yazılı sınava katılan binlerce aday, sınav sonuçlarını görüntülemek istiyor. Polis Akademisi tarafından MEB aracılığıyla yapılan yazılı sınavın sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte meb.gov.tr ile bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:33
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meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022 1. dönem kapsamında 3.250 bekçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için yazılı sınav 17 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Binlerce adayın katılım sağladığı yazılı sınavın ardından sonuçları bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek haberi bekliyordu. Merakla beklenen müjdeli haber geldi. Yazılı sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte meb.gov.tr ile bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden öğrenebilecekler.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...

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meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.