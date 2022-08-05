meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen 3.250 bekçi alımında detaylar belli oldu. Yazılı sınava katılan binlerce aday, sınav sonuçlarını görüntülemek istiyor. Polis Akademisi tarafından MEB aracılığıyla yapılan yazılı sınavın sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte meb.gov.tr ile bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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