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İşte Balıklı Rum Hastanesi'nde son durum! Çalışmalar devam ediyor

İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Hastanede devam eden temizleme çalışmaları A Haber tarafından göründülendi. Hastanede hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı. İşte A Haber ekibinin ekrana getirdiği Balıklı Rum Hastanesi'nin son durumu.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:53
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İşte Balıklı Rum Hastanesi’nde son durum! Çalışmalar devam ediyor

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nde dün bir facia yaşandı. Yangınla birlikte tarihi hastane kullanılamaz hale geldi. Peki yangın neden çıktı? Gelişmeleri o noktadan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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İşte Balıklı Rum Hastanesi’nde son durum! Çalışmalar devam ediyor

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İşte Balıklı Rum Hastanesi’nde son durum! Çalışmalar devam ediyor

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı. Yangında ağır hasar gören binanın son durumu görüntülendi.

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İşte Balıklı Rum Hastanesi’nde son durum! Çalışmalar devam ediyor

İstanbul'un en eski hastanelerinden olan ve Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin huzurevi binasında dün yangın çıkmıştı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, içeride bulunan kişiler tahliye edilmişti.

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İşte Balıklı Rum Hastanesi’nde son durum! Çalışmalar devam ediyor

Bu sabah ekipler, yangında ağır hasar gören binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yangının binanın içine verdiği tahribat ve son durumu dron ile görüntülendi.