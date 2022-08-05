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İşte Balıklı Rum Hastanesi'nde son durum! Çalışmalar devam ediyor
İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü. Hastanede devam eden temizleme çalışmaları A Haber tarafından göründülendi. Hastanede hasar tespit çalışması ve incelemeler yapıldı. İşte A Haber ekibinin ekrana getirdiği Balıklı Rum Hastanesi'nin son durumu.
Giriş Tarihi: 05.08.2022 11:51Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:53