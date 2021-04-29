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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Son dakika... Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecine geçiliyor. Tam kapanma kararı sonrasında MEB'den yeni açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci yaz tatili ve sınavlar konusunda son gelişmeleri merak ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:00
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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 yaz tatili ile ilgili açıklama geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından gözler yüz yüze sınavlara çevrilmişti. Bakan Ziya Selçuk, dönem sınavları ile ilgili detayları açıkladı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

2. DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tam kapanma kararı sonrası açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında uygulanmasına karar verilen uygulamalar doğrultusunda:

"Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan itibaren başlayacak. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılmasına karar verilen dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.