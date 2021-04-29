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MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Son dakika... Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecine geçiliyor. Tam kapanma kararı sonrasında MEB'den yeni açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci yaz tatili ve sınavlar konusunda son gelişmeleri merak ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:00Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:00